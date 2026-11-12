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Федеральные новости
 Кабмин уточнил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ на Wildberries и Ozon
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Федеральные новости

Кабмин уточнил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ на Wildberries и Ozon

Федеральные новости 12.11.2026 12:58
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12.11.2026 12:58

Правительство РФ подписало постановление, уточняющее меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты групп компаний RWB (Wildberries) и «Интернет решения» (Ozon). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минфин. 

Документ приводит в соответствие условия поддержки для бизнеса, пострадавшего от атак на обе площадки. Согласно новым правилам, помощь будет оказываться не только тем, кто пострадал от беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет.

Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – RWB и Ozon, – при принятии решения о поддержке будет учитываться совокупный ущерб, понесённый при атаке на объекты обеих групп компаний. Как и прежде, на поддержку могут рассчитывать юрлица и ИП, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Если предприниматель или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, сравнение ущерба с размером выручки не требуется.

Также сокращён срок предоставления перечней пострадавших бизнесменов, которые платформа направляет в ФНС и территориальные органы страховщика: теперь их нужно подавать не позднее 5-го числа каждого месяца вместо прежнего 10-го.

Отметим, что от атак на распределительные центры и склады пострадали волгоградские предприниматели. Некоторые из них после потери своих товаров всерьез задумались о прощании с маркетплейсами. Подробнее о ситуации рассказали в специальном материале ИА «Высота 102».

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