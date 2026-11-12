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 Гинцбург: российская онковакцина уничтожила метастазы у первого пациента
Первый пациент, прошедший лечение онковакциной, завершил курс: метастазы исчезли, и уже четыре месяца его состояние остаётся стабильным. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель Центра имени...
Федеральные новости

Гинцбург: российская онковакцина уничтожила метастазы у первого пациента

Федеральные новости 12.11.2026 12:22
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12.11.2026 12:22


Первый пациент, прошедший лечение онковакциной, завершил курс: метастазы исчезли, и уже четыре месяца его состояние остаётся стабильным. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, за пациентом ежемесячно наблюдают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России под руководством академика Андрея Каприна. Ему делают детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, обследуют лимфоузлы и всё тело. 

– Стучу по дереву: прошло уже четыре месяца, а у него всё в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили, – отметил Гинцбург.

Наблюдение за пациентом продлится три года. Онковакцина создана на основе мРНК-технологии: она настраивает иммунную систему так, чтобы та самостоятельно уничтожала злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента препарат изготавливается индивидуально с учётом его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.

Как ранее сообщалось информагентством, первая в России персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была разработана в Центре имени Гамалеи совместно с НМИЦ радиологии. Разрешение на её применение в клинической практике Минздрав выдал в декабре 2025 года. В апреле 2026 года препарат впервые ввели 60-летнему пациенту из Курской области, который уже завершил курс вакцинации.

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