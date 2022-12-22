Осужденного заместителя мэра Волжского уволили из администрации









Виктор Сухоруков больше не является заместителем главы администрации Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт второго по величине городского округа Волгоградской области, его обязанности теперь исполняет Елена Морозова, которая ранее являлась начальником управления правового обеспечения и организации деятельности территориальной административной комиссии.





Напомним, 20 декабря Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Волжского городского суда, который назначил Виктору Сухорукову три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Теперь уже бывший чиновник, как было доказано на суде, приказал своим подчиненным не принимать участие в рассмотрении иска к компании, которая задолжала по арендным платежам в бюджет города около 39 миллионов рублей. В результате фирма благополучно обанкротилась, но перед этим успела удачно реализовать имущество на 200 миллионов рублей. Долг перед казной до сих пор не погашен, а брать, как выяснилось, с фирмы-банкрота уже практически было нечего.





Виктор Сухоруков также лишен права занимать должности в органах власти сроком на 2 года. Кроме того, его имущество на сумму около 6 миллионов рублей еще до начала судебного процесса было арестовано. Не исключено, что в отношении осужденного чиновника будет подан иск о возмещении нанесенного бюджету городского округа ущерба.





Между тем, Виктор Сухоруков занимал должность заместителя главы администрации Волжского вплоть до вступления приговора в законную силу.



