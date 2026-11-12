



Арбитражный суд Ростовской области назначил даты заседаний по заявлениям о банкротстве Виталия Кушнарева, ранее возглавлявшего региональное транспортное ведомство, и его жены Оксаны. Иски от кредитной организации поступили 1 октября 2026 года, сообщает Привет-Ростов.

Дело самого экс-чиновника рассмотрят 7 декабря, его супруги – двумя неделями позже, 14 декабря. К этому моменту обвинительный приговор в отношении Кушнарева уже вступил в законную силу.

По информации ростовских СМИ, в ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отправил бывшего замгубернатора на 13 лет в колонию строгого режима и обязал выплатить штраф 475 млн рублей. Его признали виновным в получении 95 млн рублей от руководителя фирмы-подрядчика за приёмку дорожных работ, а также в незаконном хранении пистолета Colt.

Семейное имущество – квартиры, земельные участки и автомобили – пока остается под арестом.