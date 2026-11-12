В Волгоградской области приставы заставили сельскохозяйственное предприятие, по вине которого погибли пчелы от ядохимикатов, компенсировать ущерб пчеловоду. В добровольном порядке исполнять решение суда руководство предприятия не спешило.

Ранее суд установил, что работники общества обработали поля пестицидами и агрохимикатами, что привело к гибели пчел на местной пасеке.

Как сообщили в ГУ ФССП по региону, по решению суда сельхозпредприятие обязали компенсировать пчеловоду материальный ущерб и моральный вред, а также судебные расходы в размере 1,4 млн рублей. Еще более 3 млн рублей аграрии задолжали нескольким контрагентам. Только после постановления о запрете на регистрационные действия в отношении имущества, а также перспектива скорого ареста транспортных средств, побудила должника погасить задолженность в полном объеме. Также сельхозпредприятие выплатило и исполнительский сбор.