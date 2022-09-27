Борьба с коррупцией

В Волгограде экс-директора спортшколы Мохова посадили на 6,5 лет за коррупцию

Борьба с коррупцией 27.09.2022 12:22
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27.09.2022 12:22



Апелляционная инстанция подтвердила приговор 51-летнему бывшему директору спортивной школы Андрею Мохову и его 43-летнему знакомому Алексею Худякову, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 
Мохов и Худяков были признаны судом виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве при заключении государственных контрактов.
Центральный районный суд Волгограда в апреле текущего года назначил Мохову 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Худяков осужден к 5,5 годам колонии общего режима.
- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Мохов и Худяков оспорили его в апелляционном порядке, просив снизить назначенное наказание, - рассказала Черединина. - Прокуратура настаивала на законности и справедливости приговора.
Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор суда первой инстанции в отношении Мохова и Худякова без изменения. Приговор вступил в законную силу.
В судебном заседании установлено, что Мохов пообещал знакомому руководителю строительной организации за денежное вознаграждение оказать содействие в заключении с его фирмой государственных контрактов на ремонт кровли образовательных учреждений. Деньги, по словам Мохова, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам департамента образования Волгограда. 
В период с июля по август 2019 года Мохов получил от коммерсанта, в том числе через своего знакомого Худякова, за якобы оказанные услуги порядка 1 миллиона 670 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Мохов и Худяков своей вины не признали.
Уголовное преследование в отношении директора коммерческой организации прекращено на стадии расследования в связи с деятельным раскаянием, в том числе активным способствованием раскрытию преступлений.
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