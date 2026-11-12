



В ночь с 11 на 12 ноября Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар по тылам ВСУ. С помощью баллистических ракет и БПЛА подразделения поразили предприятия ОПК и ТЭК Украины, обеспечивающие группировку на Донбассе боеприпасами и электроэнергией.

В Киеве атакован был ракетно-промышленный завод «Генератор», производящий беспилотники типа «Хорнет». Такими аппаратами средней дальности ВСУ активно атакуют мирные города на юге России.

В Киевской области удару подверглись производственные мощности «Авиа ЮА» на территории завода «Авиация новой генерации «Патриот-Украина». Здесь также была поставлена на конвейер сборка БПЛА.

Также поражены были завод «Кератем», где собирались компоненты для производства ракетного топлива, и предприятие «Стеллар Джет», производящее ускорители для БПЛА.

В Житомире досталось электроподстанциям на 330 кВ и 110 кВ. Они обеспечивали энергией предприятия ОПК Украины.

Отметим, также поражён сухогруз, перевозящий в порт «Одесса» военную помощь западных стран.

Фото: сгенерировано ИИ