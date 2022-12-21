Общество

Подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области выбрали на новый срок

Общество 21.12.2022 14:45
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21.12.2022 14:45



Светлану Пузанову, главу Лозновского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области, сегодня, 21 декабря по результатам конкурса избрали на новый срок. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в совете депутатов Лозновского сельского поселения, где сегодня состоялось подведение итогов конкурсной процедуры. Победителя  определяли депутаты сельсовета согласно ранее принятому положению. Ранее главу поселения выбирали жители. 

На конкурс подавали заявки четыре человека,  в том числе Светлана Пузанова. Кандидатами на первом этапе были Юрий Мальбетов, бывший участковый, его супруга Елена Мальбетова, жительница Дубовки Елена Матвиенко и подсудимая глава поселения. Однако Елена Мальбетова была исключена из претендентов на кресло руководителя органа местного самоуправления в связи с предоставлением неполного комплекта документов.

За Светлану Пузанову отдали свои голоса шесть депутатов из восьми собравшихся, двое проголосовали против. Поздравили новую-старую главу аплодисментами, к которым присоединились не все присутствующие. 

Напомним, в настоящее время Светлана Пузанова является подсудимой по делу о махинациях при строительстве пожарного опорного пункта в селе Лозное. Следствие и обвинение считают, что при возведении объекта около 370 тысяч рублей ушли не по назначению. 

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