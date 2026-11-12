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Спорт

Волгоградская гимнастка Алиса Шунина завоевала три золота на турнире Wings Cup в Дубае

Спорт 12.11.2026 14:31
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12.11.2026 14:31


Российские гимнастки блестяще выступили на международном турнире Wings Cup, проходившем в Дубае: в активе сборной 8 золотых медалей. Одна из самых ярких страниц турнира – триумф юной спортсменки из Волгограда Алисы Шуниной.

Одиннадцатилетняя волгоградка завоевала золотые медали в многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами. Три золота на престижных международных стартах – результат, который говорит о выдающемся уровне подготовки спортсменки и её тренерского штаба.

Алиса живёт и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. К успеху спортсменку привели тренеры Елизавета Чернова и Елизавета Зорькина, над артистизмом и хореографией программ работала Елена Егорова. Именно слаженная работа всей команды позволила выпускнице волгоградской школы показать стабильно высокий результат на всех видах программы.


Успех Алисы стал частью общего победного шествия российской команды в Дубае. В категории гимнасток 2013 года рождения Вероника Малинина из Санкт-Петербурга завоевала золотые медали в многоборье, упражнениях с обручем и мячом, а также стала второй с булавами. Её партнёрша по сборной Эвелина Тандалова из Тюменской области выиграла золото в упражнении с булавами и трижды поднималась на вторую ступень пьедестала – в многоборье, с обручем и с мячом. Диана Котловская из Санкт-Петербурга победила в упражнении с лентой и стала третьей в многоборье и с булавами.

В возрасте 2014 года рождения вне конкуренции оказалась Карина Богданова из Саратовской области: она стала лучшей сразу в четырёх дисциплинах – в многоборье и в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

Итоги Wings Cup ещё раз подтвердили: российская школа художественной гимнастики продолжает готовить спортсменок мирового уровня, а талантливое поколение юных гимнасток уже сейчас уверенно завоёвывает международные пьедесталы. Для Волгограда этот турнир стал особенным – имя Алисы Шуниной теперь звучит в одном ряду с лучшими гимнастками страны.

Александр Веселовский

Фото: Небесная грация

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