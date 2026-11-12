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Общество

В Волгограде заменили 2,2 км водовода к поселкам Водстрой и Заречный

Общество 12.11.2026 10:20
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12.11.2026 10:20


В Тракторозаводском районе Волгограда завершилась реконструкция магистрального водопровода, который снабжает ресурсом жителей поселков Водстрой и Заречный. Как сообщили в «Концессии водоснабжения», рабочие заменили почти 2,2 км изношенных труб диаметром 800 мм на новые.

Все монтажные работы уже завершены, обновленные участок трубопровода проверили на герметичнрость, промыли и продезинфицировали. В субботу, 14 ноября, специалисты присоединят его к сети. Для этого с 00:00 14 ноября будет приостановлена подача ресурса к ряду домов в поселках Заречный и Водстрой. График отключений опубликован на официальном сайте «Концессий водоснабжения».

Работы проводились в непростых условиях: трубы методом горизонтально-направленного бурения укладывали под Мокрой Мечеткой и высоковольтными ЛЭП. Новые полиэтиленовые трубы имеют высокую прочность, защиту от коррозии и блуждающих токов, которые приводят к образованию свищей.


На реконструируемом участке водопровода специалисты также построили бетонные колодцы, смонтировали четыре новых задвижки диаметром 800 мм, построили отдельную линию протяженностью 300 метров. В дальнейшем это существенно облегчит работы по техническому обслуживанию водовода. А на случай нештатных ситуаций будет проще переключить потребителей на резервную схему водоснабжения. Кроме того, замена изношенного участка существенно улучшит качество подачи ресурса для жителей поселков Заречный и Водстрой. Процесс подключения новых абонентов к сети также станет проще. 

Фото: «Концессии водоснабжения»

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