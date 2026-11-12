В Майкопе, Омске и Донецке ФСБ задержаны шпионы спецслужб Украины





ФСБ России сообщила о задержании четырех человек – троих россиян и одного иностранца. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб, собирая информацию о российских военнослужащих, участвующих в СВО, а также об объектах оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса.

Как сообщает ИА «Живая Кубань», задержания состоялись в Майкопе, Омске и Донецке. Все четверо также обвиняются в распространении в интернете материалов с призывами к террористическим преступлениям.

Противоправные действия группы, по данным силовиков, координировались через мессенджер. За помощь украинским спецслужбам им обещали значительное денежное вознаграждение и возможность выехать в Евросоюз. У одного из задержанных в Донецке обнаружено готовое к использованию самодельное взрывное устройство и граната.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту, содействии противнику, государственной измене, подготовке диверсии, незаконном хранении взрывчатки и публичных призывах к терроризму. Все они заключены под стражу.