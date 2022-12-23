В Волгограде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы администрации Краснооктябрьского района Антона Будника и бывшего замначальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС Артема Майхрука. Бывшие чиновники обвиняются в преступлениях коррупционной направленности — мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере и мелком взяточничестве (в зависимости от роли каждого). Как сообщает ИА «Высота 102», и Майхрук и Будник сейчас находятся под подпиской о невыезде.

22 декабря в суде Краснооктябрьского района сторона обвинения продолжила представлять доказательства. Также прокурор заявил ходатайство об аресте движимого и недвижимого имущества подсудимых. Адвокаты и подсудимые категорически возражали. Впрочем, как и против осуществления видеосъемки процесса, мотивируя это тем, что внимание СМИ к делу не позволит суду вынести объективное решение.

Под «санкции» попали дома, земельные участки и автомобили фигурантов дела. Суд в целях обеспечения исполнения приговора удовлетворил требования прокурора частично.

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».









Согласно постановлению, арест наложен на земельный участок и дом Артема Майхрука, расположенные в Камышинском районе Волгоградской области. У Антона Будника суд постановил арестовать два автомобиля — Renault Logan и LADA Granta.





Также суд счел, что принадлежащие Буднику на праве собственности земельный участок и жилой дом в Волгограде, можно оставить без ареста, так как стоимости автомобилей для выплаты возможного штрафа будет достаточно.

Стороны вправе обжаловать постановление в течение десяти дней. В следующее судебное заседание, по словам прокурора, будут повторно вызваны три свидетеля обвинения, к которым у стороны защиты есть вопросы. Адвокаты подсудимых выступили против оглашения их показаний в процессе.





За содеянное бывшим чиновникам грозит до шести лет колонии и внушительные штрафы. Как уточнили в облпрокуратуре, вину в совершении мошенничества фигуранты дела полностью признали. Вину в мелком взяточничестве один из экс-госслужащих отрицает.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»