



Вечером 12 ноября в Волгограде вслед за объявлением беспилотной опасности Росавиация остановила работу местного аэропорта. Регулятор объявил о запрете на использование воздушного пространства гражданскими судами в 20:22.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Отметим, ранее в 19:38 МЧС России начало рассылку предупреждений жителям и гостям региона о беспилотной опасности. Мониторинговые каналы сообщают о фиксации групп БПЛА сразу с северного и южного направлений.

Фото из архива ИА «Высота 102»