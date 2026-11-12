Трех человек вырезали из побитого авто в центре Волгограда

ДТП с тремя пострадавшими произошло на улице Коммунистическая в Центральном районе Волгограда, где столкнулись две иномарки. По данным ГУ МВД России по региону, столкновение Hyundai Solaris и Geely Atlas произошло напротив дома №44 у автосервиса.





По предварительным данным, 65-летний водитель Hyundai перед разворотом врезался в китайский кроссовер. В результате пострадали водитель и двое пассажиров Hyundai. С места происшествия их доставили в больницу.





По данным ГУ МЧС России по региону, спасателям пришлось деблокировать троих пострадавших с помощью ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент). Они также отключили АКБ автомобиля, чтобы снизить риск возгорания.