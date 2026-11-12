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Мнение

«Крипта перестаёт быть "диким западом"»: Олег Савченко оценил допуск неквалов к биткоину и эфиру

Мнение 12.11.2026 18:02
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12.11.2026 18:02


Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение регулятора, в него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и «Ю Эс Ди Тезер» (USD Tether). Соответствующее указание ЦБ вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через разных посредников – брокера, управляющего или криптообменник – как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника – не более 300 тыс. рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений.

Перед сделкой инвестору, независимо от его статуса, нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту.

В перечень попали только самые ликвидные активы, критерии которых прописаны в законе. При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объём торгов и история ценообразования на зарубежных площадках – она должна составлять не менее 5 лет. Такой подход направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы.


Комментируя изменения, известный российский предприниматель Олег Савченко отметил, что криптовалютный рынок в стране окончательно выходит из серой зоны и становится частью нормальной, регулируемой финансовой системы. 

17 ноября неквалифицированные инвесторы смогут легально покупать биткоин, эфир и USDT через лицензированных посредников. Для обычных граждан установлен лимит до 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а перед началом работы нужно пройти тест и ознакомиться с рисками - традиционная защита людей от необдуманных решений и мошенников, – комментирует Олег Савченко. – С 22 ноября российские биржи смогут запускать торги криптовалютами, но сначала обязаны согласовать правила с Банком России. Биржи будут регистрировать участников, вести учёт заявок и сделок, контролировать операции и публиковать прозрачные ценовые показатели. Проще говоря, крипта перестаёт быть «диким западом» и получает те же базовые правила, что и любой другой финансовый рынок.

На практике, по словам спикера, граждане получают легальный и понятный способ работать с цифровыми активами – через проверенных посредников, с ясными правилами и защитой от наиболее очевидных рисков.

– Бизнес в свою очередь получает предсказуемую среду, а государство – контроль над сферой, которая раньше существовала в тени. То, что в начале ощущалось как запрет и ограничение инноваций, по сути стало созданием условий, при которых технологии могут развиваться безопасно и приносить пользу, а не риски, – уверен Олег Савченко.  – Главное здесь в том, что рынок криптовалют в России взят под контроль – и именно поэтому он становится более цивилизованным, открытым и доступным. Регулирование встроило её в нормальную экономическую жизнь страны, где есть правила, ответственность и защита интересов граждан.

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