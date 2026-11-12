Пропавшего 11-летнего мальчика третьи сутки разыскивают в Волгограде





В Волгограде 10 ноября вышел из дома и не вернулся 11-летний Артем Арчаков. Как сообщает ИА «Высота 102», поисками ребенка в настоящее время занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и добровольцы.

Приметы Артема: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: чёрно-белая куртка, тёмно-серые штаны, чёрные кроссовки.

Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, просят откликнуться и сообщить в полицию (102 - для мобильных операторов) или волонтёрам поискового отряда (89061679444, 89954126104).

Отметим, что готовность принять участие в поисках мальчика высказывают жители разных районов Волгограда. Где может находиться Артем, неизвестно.