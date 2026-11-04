



Празднование Дня народного единства в Центральном парке Волгограда началось с настоящего спортивного заряда бодрости. Уже с утра у главной сцены царило оживление: почти 200 человек пришли на тематический забег, посвящённый празднику. И если в прошлые годы участники относились к дресс-коду скорее как к формальности, то в этом году подготовка поразила даже организаторов.





Платки, кокошники, тюбетейки, папахи – спортсмены словно устроили парад национальных культур прямо на беговой дорожке. Яркие наряды, расшитые узорами, развевались на ветру, а некоторые участники дополнили образы традиционными аксессуарами. Было видно: к старту готовились с душой, и это сделало забег не просто спортивным событием, а настоящим праздником народного колорита.





Но одним спортом ЦПКиО в этот день не ограничился. В парке по традиции развернулась выставка ретроавтомобилей спортивной школы «Юный Ястреб» – и она собрала не меньше зрителей, чем забег.





Гости парка с интересом рассматривали легендарные машины, фотографировались на их фоне и делились воспоминаниями: у многих такие автомобили ассоциируются с молодостью, семейными поездками и историей страны.

На площади у главной сцены можно было увидеть сразу три «Волги», две «копейки», а также «шестерка», «Москвич-412», мотоцикл «Урал» и другие модели. Блестящие хромированные детали, отполированные капоты, характерный запах бензина и металла – всё это создавало особую атмосферу, будто машины только что сошли с кадра старого фильма.





Выставка стала одной из самых фотографируемых площадок праздника. У автомобилей то и дело останавливались семьи с детьми, молодёжь и люди старшего поколения — каждый находил что-то своё.













Праздник в ЦПКиО получился по-настоящему объединяющим: спорт, история, культура и живое общение сплелись в один тёплый осенний день. А далее без слов – только фото:





























































































Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»



