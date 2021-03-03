Политика 03.03.2021 08:45
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03.03.2021 08:45
Сегодня депутаты проведут "короткое" заседание Волгоградской областной думы. В основной повестке дня всего 8 вопросов, сообщает ИА "Высота 102". Больше всего времени у народных избранников может занять парламентский час, в ходе которого о состоянии законности и правопорядка в регионе за 2020 год расскажет начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко. Любопытно, с какими предложениями к главному полицейскому "слуги народа" обратятся в этот раз. Год назад некоторые единороссы пытались пролоббировать личные вопросы - в частности, просили разобраться с анонимными телеграм-каналами, которые, по их мнению, дискредитируют законодателей.
Также областные депутаты сегодня переназначат на второй пятилетний срок уполномоченного по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольгу Устинову.
Самым пикантным вопросом компактной повестки дня можно назвать проект изменений в закон о реестре должностей государственной гражданской службы. Напомним, как ранее сообщало информагентство, ряд чиновников администрации региона хотят перевести на срочные трудовые контракты, что по убеждению аппарата губернатора повысит их ответственность и качество работы.
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