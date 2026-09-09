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Политика

«Россия становится сильнее, старый мир – деградирует»: журналистка из Пакистана дала интервью в Волгограде

Политика 09.09.2026 16:53
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09.09.2026 16:53


Волгоград в эти дни принимает основателя и гендиректора «Apna Watan TV» из Пакистана Саадию Афазаал, которая приехала в город-герой, чтобы принять участие в форуме «Диалоги на Волге», встретиться с коллегами и поделиться своим взглядом на происходящее в мире. В беседе с волгоградскими журналистами журналист рассказала о том, как меняется восприятие России в мире, почему западные СМИ теряют влияние и что общего у Сталинградской битвы с историей ее родной страны. 

Волгоград – город, который чувствуешь сердцем

Для пакистанской гостьи это уже второй визит в Волгоград. Впервые она побывала здесь в 2024 году в качестве наблюдателя на выборах президента России.

– Я счастлива быть здесь. Для меня Волгоград – это город, в котором история вокруг. Вы можете ее скорее почувствовать, чем прочитать о ней, – поделилась она впечатлениями. 

Саадия Афазаал призналась, что после посещения Мамаева кургана испытала настоящее эмоциональное потрясение.

– Сталинград в истории очень важен. В Пакистане о нем мало что знают, но о Второй мировой войне что-то все же известно. Когда ты посещаешь непосредственно этот город, у тебя возникают другие эмоции. Это очень отличается от того, что мы читаем в учебниках. Ты испытываешь эмоциональное потрясение от храбрости, стойкости, жертвенности, – сказала она.

Телеведущая также провела параллель с историей своей страны: 

– 6 сентября 1965 года были печальные события – мы были атакованы Индией. Для нас это очень важная дата. Эта битва демонстрирует храбрость и стойкость народа. В Сталинграде потери были значительно больше, но схожесть все-таки есть. Храбрые люди жертвовали собой, чтобы защитить свой город.

Образ России в Пакистане: интерес огромный

Отвечая на вопрос о том, интересуются ли зрители ее телеканала новостями о России, Саадия Афазаал отметила – Россия занимает важнейшее место в международном диалоге.

– В Пакистане, где бы вы ни упоминали Россию, в любом месте вам скажут о Владимире Путине, – подчеркнула она.

Она признала, что с началом СВО многие темы из российской повестки отошли на второй план, но культура, образование и новые технологии по-прежнему вызывают интерес. Гостья Волгограда выразила надежду на развитие совместных проектов:

– У меня, как у владельца своего цифрового канала, есть потенциал для сотрудничества. Вы могли бы узнавать, как живут простые пакистанцы, что составляет их быт, их культуру. Из ваших цифровых каналов пакистанцы в свою очередь могли бы узнавать о вашей жизни. 

Россия становится сильнее, Запад деградирует

Один из ключевых моментов беседы касался сравнения образа России в западных и восточных СМИ. Пакистанская журналистка уверена, что стереотипы о «медведях на улицах и водке» давно устарели.

– Россия – очень большая страна. Невозможно понять ее с одного-двух визитов. Россия всегда продвигала свою повестку по всему миру. В ее истории были трудные времена, но с каждым разом страна становилась все сильнее, – заявила она.

Говоря о западных медиа, она была категорична:

– Их не переубедишь. У них своя повестка дня. При этом она добавила, что западные СМИ стремительно теряют влияние: «Очень легко не переубедить, а перекупить западные СМИ».

По мнению Саадии Афазаал, старый мир постепенно рушится:

– Тот старый мир уже не существует, он постепенно деградирует и разрушается. Мы двигаемся к многополярности. У Запада не получается сохранить прежнее мироустройство даже при наличии СМИ и своей повестки. Это уже не помогает.

Журналистка также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась по прибытии в Россию: отсутствие международного роуминга, проблемы с VPN и мессенджерами.

– К сожалению, у меня не было возможности вести прямую трансляцию с места для своих любимых зрителей. Может, что-то изменится. Нужно над этим поработать. Это будет полезно, ведь в таком случае люди смогут получать позитивную информацию о России.

Несмотря на все сложности, гостя Волгограда выразила уверенность в необходимости искать новые каналы для развития сотрудничества между странами:

– С начала событий на СВО многие каналы нашего сотрудничества прервались, стало труднее работать, но мы должны найти другие каналы, чтобы развивать сотрудничество, давать нашим народам больше знать друг о друге.

Фото: РИАЦ 

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