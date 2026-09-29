В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Виктором Кошкиным





В городе Урюпинске Волгоградской области простятся с погибшим на СВО рядовым Виктором Кошкиным. Как сообщили в районной администрации, прощание пройдет 30 сентября.

Виктор родился и вырос в Урюпинске, окончил Среднюю школу № 3. Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, проявив стойкость и мужество. Ему было всего 28 лет. Дома у него остались мама и дети.

Траурная церемония пройдет в сквере Павших бойцов, после чего его захоронят в хуторе Петровский.

Фото: администрация Урюпинска