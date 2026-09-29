



Сотрудники «ЭкоЦентра» совместно с футболистами спортивного клуба «Ротор» приняли участие во всероссийской экологической акции «Чистый лес». Как сообщает ИА «Высота 102», спортсмены вместе со специалистами компании расчистили от мусора территорию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».





Мероприятие прошло у ерика Судомойка вблизи посёлка Сахарный – территория имеет статус резервата ЮНЕСКО. Эта местность является природоохранной зоной региона и отличается уникальным биоразнообразием. Ежегодно множество туристов из разных регионов страны приезжают в Волгоградскую область, чтобы насладиться природой. Вместе с тем некоторые недобросовестные отдыхающие оставляют после себя горы отходов, что грозит необратимыми последствиями.









Масштабная акция стартовала на территории храма, возведённого по подобию самого древнего храма на Руси, расположенного в селе Бородава. Здесь футболисты вместе с воспитанниками посетили «Обитель птиц», где содержатся редкие виды диких пернатых, привезённые и выхоженные из разных уголков региона.









– За три года работы компании «ЭкоЦентр» в статусе регионального оператора по вывозу отходов ТКО мы поддержали сотни волонтёрских инициатив и экологических акций. Сегодня для нас особенный день, поскольку мы прикоснулись к уникальному природному парку с международным статусом ЮНЕСКО, – отметила заместитель руководителя пресс-службы «ЭкоЦентра» Анастасия Сергеева.

После экскурсии монах Свято-Духова монастыря Василиск провёл участников акции по уникальным экотропам, расположенным неподалёку от территории храма. Дорога привела их к месту особого скопления туристов, где и развернулась уборка отходов.









– Пойма является лёгкими юга региона, поэтому волгоградцы должны с особой ответственностью относиться к этой территории. Профессиональные спортсмены присоединились к акции регоператора и помогли убрать территорию. Своим живым примером спортсмены показали, как необходимо относиться к природе. Призываем туристов также не забывать об ответственности за нашу природу и утилизировать отходы в отведённых для этого местах, – подытожила Анастасия Сергеева.









В результате общими силами воспитанников спортшкол и футболистов удалось собрать свыше 20 мешков мусора. В конце мероприятия школьники приняли участие в мастер-классе по чеканке мяча, фотосессии и мини-автограф-сессии с игроками спортивного клуба.

В заключение представители регионального оператора «ЭкоЦентр» и волгоградского футбольного клуба «Ротор» обменялись презентами. Памятные подарки также получили и юные экоактивисты.









Фото: Андрей Поручаев. Видео: Алексей Костяков.