Волгоградцам озвучили график выплат соцпособий в октябре

Семейные жители Волгоградской области в начале октября получат пособия на детей. Выплаты Соцфонд произведет 2,5 и 8 числа на банковские счета получателей.

Напомним, что 2 октября, на день раньше из-за выходного дня, будут перечислены единое пособие и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Выплата из средств материнского капитала на карты волгоградцев поступит 5 октября, а 8-го будет перечислено пособие уже работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В Соцфонде напоминают, чтобы средства поступили вовремя нудно заранее проверить срок назначения выплаты, актуальность реквизитов и личных данных.