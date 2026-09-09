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Кадровая чистка перед выборами? Регионы прощаются с чиновниками в высоких кабинетах

Политика 09.09.2026 12:17
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09.09.2026 12:17


На фоне предстоящих выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября, губернаторы активизировали работу с кадровым составом своих команд. Очередное увольнение высокопоставленного чиновника произошло в Саратовской области, где своего поста лишился министр экономического развития Андрей Разборов. В Волгоградском регионе, напомним, последние громкие перестановки произошли в августе.  

Увольнение министра за неэффективность в Саратове

9 сентября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об увольнении Андрея Разборова с поста министра экономического развития региона. Как сообщили в правительстве области, для чиновника этот день стал последним рабочим. Имя преемника пока не называется.

Разборов проработал в структурах администрации с 2007 года, а министром экономического развития был назначен в 2020-м. Однако в последнее время, пишет ИА «СарИнформ», к его работе накопилось множество претензий. Как отмечают источники, особенно остро стоял вопрос эффективности подведомственных фондов. В 2025 году Разборов был признан одним из наименее эффективных министров саратовского правительства. Тогда Бусаргин уже применял к нему меры дисциплинарного воздействия – снижение жалования за невыполнение внутренних показателей.

Увольнение саратовского министра выглядит как попытка губернатора продемонстрировать жесткость и нетерпимость к неэффективным управленцам в преддверии выборов. Однако это лишь один из эпизодов масштабной кадровой перезагрузки, которая идет в регионах.

Волгоградский сценарий: Седов уволен за срывы строек 

В Волгограде, как ранее сообщало ИА «Высота 102», 18 августа губернатор Андрей Бочаров отправил в отставку заместителя губернатора Юрия Седова, курировавшего строительный блок региона. Формальная причина – неудовлетворительные результаты работы и срыв сроков сдачи важных социальных объектов.

«Последней каплей», напомним, стала поликлиника в Волжском. Во время визита на стройку губернатор устроил Седову публичный разнос, заявив, что сдать объект в заявленные сроки невозможно. Кроме того, претензии были и к возведению поликлиники в Камышине, а также реабилитационного центра больницы № 7 в Советском районе Волгограда.

Одной из причин, по которой Седов не справился с объемом работ, эксперты называли его недостаточную квалификацию. При этом говорилось, что его увольнение должно стать сигналом: власть продолжает наводить порядок и намерена наказывать за неэффективность. Полномочия курировать стройку были возложены на первого заместителя губернатора Валерия Бахина. 

Новый виток: назначение Кульгускиной в Волгограде

Однако на этом кадровые изменения в Волгоградской области не закончились. 19 августа было объявлено о назначении нового заместителя губернатора. Им стала Екатерина Кульгускина, ранее занимавшая пост заместителя руководителя аппарата губернатора – начальника государственно-правового управления. 

В новой должности Кульгускина будет курировать сразу три важных комитета: природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии; по управлению государственным имуществом; государственной охраны объектов культурного наследия. Это назначение эксперты назвали знаковым, укрепившим контрольно-правовой блок администрации.

Известный политолог Андрей Серенко, напомним, так комментировал назначение Екатерины Кульгускиной: 

– У нее репутация высокопрофессионального юриста и эффективного, жесткого менеджера. Передача под ее новое кураторство крайне непростой природо-экологической сферы региона, очевидно, не случайна: губернатора не устраивает многое на этом направлении и он намерен максимально быстро навести здесь порядок. Поэтому профессионализм, опыт, эффективность и жесткость Кульгускиной, которой глава региона как члену своей команды абсолютно доверяет, здесь будут максимально востребованы. 

Серенко также подчеркнул, что Андрей Бочаров намеренно выбрал для кадровой перезагрузки администрации именно период избирательной кампании в Госдуму. Назначение Кульгускиной – ставка на проверенные местные кадры, способные решать сложные задачи.

Все эти события укладываются в единую логику предвыборного периода: власть в регионах России  демонстрирует готовность расставаться с неэффективными менеджерами и усиливать ключевые направления профессионалами. Для губернаторов это способ показать избирателям, что управленческие ошибки не остаются безнаказанными, а работа над ошибками ведется даже в самый разгар политического сезона.

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