



28 сентября президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий доступ к информации о российском топливном рынке. Документ запрещает свободно распространять таможенную статистику, дынные об объёме переработки на российских НПЗ, планы и фактический уровень биржевых продаж бензина компаниями, доминирующими на рынке.

Перечисленные данные считаются чувствительными, и их передача возможна лишь в определённых случаях.

Отметим, правительству поручено в течение 10 дней определить конкретные направления, на которые распространяется указ, утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации из госсистем и привести всю нормативную базу в соответствие с новыми правилами. Документ стал реакцией на санкции со стороны США и других стран.

Фото: kremlin.ru