Детские выплаты вырастут на 6,8% с 1 января 2027 года





С 1 января 2027 года семьи с невысокими доходами начнут получать увеличенные выплаты на детей. Как сообщил «Известиям» депутат Госдумы Никита Чаплин, проект бюджета Социального фонда предусматривает рост единого пособия и других связанных с ним выплат на 6,8%. Это коснётся родителей детей до 17 лет, беременных женщин, вставших на учёт в первые 12 недель, и получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет.

Повышение связано с увеличением прожиточного минимума. Федеральный показатель планируется установить на уровне 20 227 рублей, но размер пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума. На ребёнка выплачивается 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума в регионе, для беременных – аналогичная доля от прожиточного минимума трудоспособного населения.

При назначении Социальный фонд сначала устанавливает базовые 50%. Если среднедушевой доход семьи остаётся ниже регионального, размер увеличивают до 75% или 100%. Действующим получателям январские суммы пересчитают автоматически – новое заявление потребуется только после окончания 12-месячного срока назначения. Также автоматически вырастет ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет.

При новом назначении фонд проверит доходы, имущество и занятость семьи. Подать заявление можно через портал госуслуг, отделение СФР или МФЦ.