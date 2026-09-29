В ночь с 28 на 29 сентября Минобороны нанесло серию новых ударов по тылам ВСУ. Под огнём оказались центры обработки данных, склады с оружием, энергетическая инфраструктура и морские суда.

В Киеве атакованы локомотивное депо, переоснащённое под склады с ракетами «Фламинго» и комплектующими, ЦОДы «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивающие обработку связь боевых подразделений и обработку данных.

В Киевской области поражён склад, где, по данным разведки, хранились беспилотники самолётного типа.

В Одесской области досталось электростанции «Усатово», обеспечивающей энергией украинские порты. Кроме того, атаковано производство БПЛА, развёрнутое на территории населённого пункта Великодолинское. В порту «Измаил» новой волне атак подверглась разгрузочная инфраструктура. В порту «Одесса» поражён сухогруз, переоборудованный под доставку военной помощи. Ещё одно такое же судно атаковано на переходе к порту.

Фото сгенерировано ИИ