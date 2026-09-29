Преподаватель вуза из Волгограда с первого раза выиграла миллион

Преподаватель из Волгограда с первого раза выиграла в «Русское лото» 1 млн рублей . Счастливый билет вложил в праздничный конверт фирменного магазина «Столото» друг Екатерины Азаровой и подарил его женщине. Выяснилось, что волгоградка ни разу раньше не участвовала в лотерее.
—Это были мои первые лотерейные билеты в жизни. Трансляцию розыгрыша я не смотрела, проверила билеты в фирменном магазине «Столото». Я даже не рассчитывала на такой выигрыш, была очень рада такому известию, — делится победительница. — Не зря мама называет меня «фартовой».
Екатерина преподает в институте. Выигрыш победительница планирует потратить на путешествие всей семьей.
Фото «Столото»