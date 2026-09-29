Подарки на 3 тысячи рублей получат волгоградские учителя

На подарки ко Дню учителя в этом году волгоградцы готовы потратить 3000 рублей. Таковы данные опроса, проведенного компанией SuperJob в том числе среди родителей школьников. В прошлом году бюджет на подарки составлял 2800 рублей.

Среди мегаполисов лидером по размеру выделенных средств на поздравление учителей остается Москва — в среднем 5500 рублей от класса. В топ-3 вошли Санкт-Петербург (4500 рублей), Екатеринбург и Красноярск (по 3700 рублей). Замыкают список Омск, Пермь, Волгоград, Воронеж и Самара (в среднем по 3000 рублей).