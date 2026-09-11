



Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал интервью газете «Ведомости» в преддверии выборов. Он рассказал о задачах партии, Народной программе, предстоящей кампании, экономике, социальной политике и вызовах, с которыми сегодня сталкивается Россия.

О роли партии и Народной программе

По словам Медведева, «Единая Россия» является полноценным и важнейшим участником формирования государственного курса. Современные вызовы, отметил он, определяют ключевые направления будущего страны: технологическое лидерство, сильная армия, поддержка многодетных семей и сохранение традиционных ценностей.

Говоря о Народной программе, председатель партии подчеркнул, что она содержит не декларативные формулировки, а конкретные цели и показатели. Именно так, по его мнению, должна работать партия, располагающая парламентским большинством. Одним из главных общественных запросов Медведев назвал социальную справедливость – константу для «Единой России» как наиболее влиятельной политической силы страны. Он также заявил, что российское общество стало более единым, а для партии принципиально важно оставаться вместе с гражданами в сложные периоды.

О выборах и обновлении фракции

Отдельно Медведев остановился на предстоящих выборах в Госдуму. Сравнивать нынешнюю кампанию с предыдущими, по его словам, некорректно: впервые в новейшей истории избирательный процесс проходит в условиях специальной военной операции.

Состав думской фракции партии заметно обновится. Среди кандидатов много новых лиц, в том числе около 80 ветеранов СВО.

О слухах и информационных атаках

Комментируя информационные атаки и распространяемые слухи, Медведев назвал сообщения о якобы планируемой мобилизации «лживой провокацией». Главной целью таких атак он считает правящую партию и президента, однако, по его словам, поставленных целей они не достигнут.

Об экономике и защите предпринимателей

Говоря об экономике, председатель партии подчеркнул необходимость надежной защиты прав добросовестных предпринимателей и снижения рисков для инвестиционной привлекательности страны. Санкции, введенные против России, российских граждан и компаний, он назвал противоречащими общепринятым нормам международного права.

Среди приоритетов Медведев выделил защиту гражданских объектов от атак беспилотников. По его словам, оборонно-промышленный комплекс сегодня способствует существенному росту экономики, а его продукция остается востребованной. При этом в перспективе структура и условия работы ОПК будут меняться.

О безопасности и будущем страны

Отвечая на вопросы о ситуации в сфере безопасности, Медведев подчеркнул, что военный потенциал России позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО с катастрофическими последствиями. Однако, по его словам, это станет точкой абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон.

– Наша страна – и это моя глубочайшая уверенность, мое убеждение как человека, который все-таки долгие годы руководит большими процессами, — может сохраниться только как великая держава, – заявил председатель «Единой России».