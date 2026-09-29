В Волгоградской области началась перепись реликтовых водоплавающих





В природном парке «Донской» стартовали полевые работы по учету численности русской выхухоли, одного из древнейших и наиболее уязвимых млекопитающих планеты. В рамках первых обследований на озерах Пятидесятное и Щенятня специалисты насчитали 14 жилых нор, рассказали в облкомприроды.

В этом году специалисты закрепляют опробованную в прошлом сезоне методику «летнего» мониторинга. Она позволяет не дожидаться крепкого льда на водоеме — наличие нор выявляется путем прощупывания береговой линии. Ранее в Волгоградской области учет выхухоли традиционно проводился только в зимний период. Поскольку животное ведет крайне скрытный образ жизни, его численность оценивается не по визуальным встречам, а по количеству жилых нор, расположенных в обрывистых берегах. В ходе первых выездов специалисты также провели поиск входов под водой и зафиксировали скопления пустых раковин моллюсков, которые служат для зверька своеобразными «кормушками».





Всего в текущем сезоне на территории природного парка планируется обследовать шесть озер, где обитает реликтовый вид. Аналогичные исследования проведут также специалисты природных парков «Нижнехоперский» и «Усть-Медведицкий».

Сегодня Волгоградская область — одно из немногих мест обитания этого реликтового животного. По предварительной оценке экологов, в нашем регионе насчитывается порядка 500 особей русской выхухоли. Однако этим редким животным угрожают браконьеры, раскидывающие сети, застройка берега и отсутствие весенних паводков, затапливающих пойменные озера.