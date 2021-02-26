Губернатор Волгоградской области переведет чиновников на срочную службу

Политика 26.02.2021 16:31
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26.02.2021 16:31
Чиновники-руководители, работающие в органах исполнительной власти Волгоградской области, столкнутся с изменениями своего статуса. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты Волгоградской областной думы готовятся рассмотреть изменения в закон Волгоградской области «О реестре должностей государственной гражданской службы». Согласно данным изменениям, отдельные должности государственной гражданской службы категории «руководители» могут быть отнесены к должностям, замещаемым на условиях срочного служебного контракта. Как считают в управлении по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора Волгоградской области, данная мера позволит повысить ответственность лиц, принимающих управленческие решения. Перечень таких должностей, где чиновники будут трудиться на основе данного контракта, определит губернатор Волгоградской области.
Ранее, напомним, госслужащие-руководители принимались на работу без ограничения срока полномочий, а, например, помощники и советники – на определенный срок.
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