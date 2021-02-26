Политика

Губернатор Волгоградской области переведет чиновников на срочную службу

Политика 26.02.2021 16:31
0
26.02.2021 16:31


Чиновники-руководители, работающие в органах исполнительной власти Волгоградской области, столкнутся с изменениями своего статуса. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты Волгоградской областной думы готовятся рассмотреть изменения в закон Волгоградской области «О реестре должностей государственной гражданской службы». Согласно данным изменениям, отдельные должности государственной гражданской службы категории «руководители» могут быть отнесены к должностям, замещаемым на условиях срочного служебного контракта. Как считают в управлении по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора Волгоградской области, данная мера позволит повысить ответственность лиц, принимающих управленческие решения. Перечень таких должностей, где чиновники будут трудиться на основе данного контракта, определит губернатор  Волгоградской области. 
Ранее, напомним, госслужащие-руководители принимались на работу без ограничения срока полномочий, а, например, помощники и советники – на определенный срок. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Политика
26.02.2021 08:53
Политика 26.02.2021 08:53
Комментарии

0
Далее
Политика
25.02.2021 15:29
Политика 25.02.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Политика
18.02.2021 15:33
Политика 18.02.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Политика
05.02.2021 13:26
Политика 05.02.2021 13:26
Комментарии

0
Далее
Политика
03.02.2021 12:38
Политика 03.02.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Политика
29.01.2021 11:37
Политика 29.01.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Политика
28.01.2021 11:03
Политика 28.01.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Политика
27.01.2021 19:35
Политика 27.01.2021 19:35
Комментарии

0
Далее
Политика
21.01.2021 18:16
Политика 21.01.2021 18:16
Комментарии

0
Далее
Политика
21.01.2021 13:40
Политика 21.01.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Политика
18.01.2021 19:14
Политика 18.01.2021 19:14
Комментарии

0
Далее
Политика
15.01.2021 16:29
Политика 15.01.2021 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Политика
15.01.2021 15:49
Политика 15.01.2021 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Политика
13.01.2021 14:33
Политика 13.01.2021 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Политика
13.01.2021 12:19
Политика 13.01.2021 12:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:32
В Волгограде отменили оправдательный приговор в убийстве жителю ПодмосковьяСмотреть фотографии
16:31
Губернатор Волгоградской области переведет чиновников на срочную службуСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцы не попали в суточную статистику смертей от коронавирусаСмотреть фотографии
15:34
Центр здоровья в Волгограде наказали за игнорирование коронавирусаСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области выросли цены на жильеСмотреть фотографии
12:45
Замгенпрокурора РФ провел совещание о достройке проблемных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
Сбербанк признан лучшим эквайером ЕвропыСмотреть фотографии
11:56
Роковой выезд: под Волгоградом в массовом ДТП с автобусом погиб человекСмотреть фотографии
11:28
Следователи установили причину смерти пациента в противотуберкулезном диспансере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:07
Мэрия выкупит землю и гаражи у волгоградцев для расширения улицы АнгарскойСмотреть фотографии
11:05
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Волгоградского адвоката подозревают в подкупе свидетелей в деле об убийствеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде женщина-водитель наехала на старушкуСмотреть фотографии
10:12
Новый Volkswagen Tiguan. Обновленное «лицо», новая оптика, продвинутое оборудованиеСмотреть фотографии
09:54
Набитое героином такси из Москвы задержали под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде потушили пожар в палате ковидного госпиталяСмотреть фотографии
08:53
Председатель комитета администрации Волгоградской области уступил должность блондинкеСмотреть фотографии
08:22
Последствия снегопада в Волгограде нейтрализовали сотнями тонн песка и солиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде из-за поломки вагона останавливались трамваиСмотреть фотографии
20:52
Как в страшном фильме: житель Волгоградской области получил суровый срок за двойное убийство и поджогСмотреть фотографии
20:10
Как надежно защитить посевы зерновых?Смотреть фотографии
20:02
В волгоградской больнице сгорел пациентСмотреть фотографии
18:09
Домбай или Эльбрус: в МТС выяснили, куда в этом сезоне чаще едут кататьсяСмотреть фотографии
17:42
«Зачем томить в СИЗО?»: следственный эксперимент вскрыл новое в деле арестованных волжских коммунальщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Мокро и опасно: погода продолжает испытывать на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Чиновники отчитались о массовой вакцинации от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Volkswagen Touareg. Выбрать. Купить. Наслаждаться.Смотреть фотографии
15:29
В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея КикотяСмотреть фотографии
14:55
В волгоградском облкомздраве высказались о третьей волне коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Предприятия Волгоградской области наращивают производительность трудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 