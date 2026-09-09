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«ЕР» сохранит лидерство, «Новые люди» войдут в топ-4: расклады перед выборами в ГД в Волгограде

Политика 09.09.2026 20:07
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09.09.2026 20:07


Волгоградский политолог, директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко на основе данных трех опросов общественного мнения, проведённых в Волгограде и области, сделал прогноз о расстановке сил на предстоящих выборах в Государственную думу.

Как отметил эксперт, интерес избирателей региона к выборам остается высоким, а явка может оказаться одной из самых достойных за последние годы.

О явке и интересе избирателей

– Интерес избирателей региона к выборам в Госдуму довольно высок. Что делает весьма вероятной достойную явку в Единый день голосования 18–20 сентября. Вполне вероятно, что она достигнет в Волгоградской области 63–65 процентов, – заявил Серенко.

По его словам, столь высокий прогнозируемый уровень участия граждан обусловлен не только федеральной повесткой, но и региональными факторами, включая узнаваемость кандидатов и активность партийных штабов.

О лидерстве «Единой России» и «факторе губернатора»

Говоря о расстановке сил, политолог подчеркнул, что партия власти сохраняет уверенное лидерство в регионе, причём с заметным отрывом от средних показателей по стране.

– Партия власти остаётся лидером предвыборной кампании: число избирателей, готовых поддержать «Единую Россию» в Волгоградской области, заметно выше среднего по стране. В значительной степени это связано с фактором губернатора: Андрей Бочаров идёт во главе списка ЕР, и за него готовы отдать свои голоса даже те, кто при ином раскладе и не проголосовал бы за единороссов, – отметил эксперт.

При этом Серенко обратил внимание на то, что работа по переносу позитивного отношения к главе региона на партийный бренд ещё не завершена.

– Архитекторам кампании ЕР удалось в значительной мере добиться переноса позитивного отношения волгоградцев к главе региона на образ партии власти. Хотя, конечно, работы в этом отношении всё ещё остаётся немало. Но и до ЕДГ время есть, – добавил он.

О расстановке сил: КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и эсеры

По данным опросов, второе место в регионе сохраняет КПРФ, результат которой, по прогнозу Серенко, окажется выше общероссийского.

– Второе место в предпочтениях волгоградских избирателей занимает КПРФ. Её результат в области может быть чуть выше, чем в среднем по стране, – сообщил политолог.

На третьей позиции, как считает эксперт, уверенно закрепится ЛДПР:

– Бронзовую медаль парламентских выборов в регионе имеет все шансы получить ЛДПР. Её предварительный результат в Волгограде вполне сопоставим с общероссийскими показателями.

Главной неожиданностью предстоящего голосования Серенко называет выход на четвёртое место партии «Новые люди» – впервые для региона.

– На четвёртое место впервые в регионе уверенно выходит партия «Новые люди». Запрос на её лозунги и нарративы у части волгоградских избирателей весьма заметен, – подчеркнул эксперт.

Что касается «Справедливой России – За правду», то, по мнению политолога, партия замкнет парламентскую пятёрку, однако имеет шансы на хороший результат.

– Партии «Справедливая Россия» светит последнее, пятое место. Но, несмотря на все электоральные сложности, она, скорее всего, сохранит парламентский статус. Если справороссам удастся максимально отмобилизовать своих сторонников в регионе, то их результат здесь даже несколько превысит средний по стране, – отметил Серенко.

О шансах остальных партий

Говоря о других участниках кампании, политолог был краток: «Остальные политические партии, участвующие в выборах в Госдуму, шансов преодолеть пятипроцентный барьер практически не имеют. И вряд ли до 20 сентября случится какое-нибудь чудо, способное это обстоятельство поколебать».

Подводя итог, Серенко заявил, что парламентская конфигурация в Волгоградской области сохранится в прежнем составе – при безусловном лидерстве «Единой России». Однако, подчеркнул он, расслабляться никому не стоит.

Таким образом, парламентская пятёрка партий по итогам выборов в Госдуму в Волгоградской области будет сохранена при неизменном лидерстве «Единой России».

– Стабильность этого ожидаемого результата не делает финальный этап кампании менее интересным. Расслабляться ни одной партии нельзя, тем более, что социально-экономический и политический контекст выборов не дают для этого оснований, – резюмировал эксперт.

Особое внимание Андрей Серенко уделил вопросу легитимности итогов голосования.

– Что же касается легитимности итогов голосования, то последнее слово здесь не только за избирательными комиссиями и общественными наблюдателями, но и, прежде всего, за самими избирателями. Их активность, неравнодушие, высокая явка являются важнейшим условием признания результатов выборов общественным мнением. Именно это в конечном счёте и превращает вполне техническую электоральную процедуру в институт высшей представительной власти в стране. Так что – все на выборы, – заключил Андрей Серенко.

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