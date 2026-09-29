



Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя. Его подозревают в нарушении статьи 145.1 УК РФ, части 2 (невыплата зарплаты более двух месяцев из корыстных или личных мотивов).

По информации следствия, предприниматель нанял местного жителя на должность разборщика мясной продукции. Работник честно выполнял свои обязанности, но осенью 2025 года работодатель перестал выплачивать ему зарплату. Общая задолженность превысила 60 тысяч рублей.

Проверка финансовых документов показала, что у предпринимателя были деньги в тот период, но он использовал их на другие цели, не связанные с зарплатой сотрудника.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием принимаются меры, направленные на полное погашение задолженности перед работником, - сообщили в СКР по Волгоградской области.