Главное

«Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Сочи будут судить мать, два месяца истязавшую полуторагодовалого сына
В Сочи перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в истязании собственного полуторагодовалого сына. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на предварительное следствие, жестокое обращение с ребенком продолжалось...
Федеральные новости
 ВСУ ударили дронами по нефтебазе на Кубани
В ночь на 28 сентября в станице Павловская Краснодарского края ВСУ атаковали дронами нефтебазы. Происшествие зафиксировано в 03:12 на улице Проезжей. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших....
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на юге Волгограда

Происшествия 29.09.2026 10:34
0
29.09.2026 10:34


В Красноармейском районе Волгограда пострадали два человека в результате столкновения автомобиля КАМАЗ со скорой помощью, которая от удара перевернулась. Как уточнили сегодня, 29 сентября, в ГУ МВД России по региону, травмы получили пассажиры скорой медицинской помощи «Аврора» на шасси ГАЗ.

Напомним, что о ДТП со скорой помощью на проспекте Столетова стало известно накануне, 28 сентября. Однако тогда сообщалось, что пострадавших в результате аварии нет. В облздраве отмечали, что скорая помощь в момент ДТП пациентов не перевозила.


По предварительным данным, виновником аварии стал 34-летний водитель КАМАЗа, который при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении медицинскому микроавтобусу. От удара скорая перевернулась на бок. 

– В результате два пассажира автомобиля «Аврора» с травмами доставлены в медучреждение, – сообщили в Главке полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.09.2026 10:34
Происшествия 29.09.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2026 17:47
Происшествия 28.09.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2026 14:18
Происшествия 28.09.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2026 12:46
Происшествия 28.09.2026 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 20:05
Происшествия 27.09.2026 20:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 18:25
Происшествия 27.09.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 16:08
Происшествия 27.09.2026 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 15:54
Происшествия 27.09.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 12:35
Происшествия 27.09.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 09:47
Происшествия 27.09.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 21:25
Происшествия 26.09.2026 21:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 19:16
Происшествия 26.09.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 16:05
Происшествия 26.09.2026 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 11:08
Происшествия 26.09.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2026 20:01
Происшествия 25.09.2026 20:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:05
Реванш Матвея Ерина и шесть наград Волгограда на Всероссийском турнире по дзюдоСмотреть фотографии
14:03
В хуторе Волгоградской области простились с 27-летним мобилизованным Евгением ЛеонтьевымСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам запретили вывозить в ближнее зарубежье более 1 млн наличнымиСмотреть фотографии
13:25
Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийцеСмотреть фотографии
13:10
Полицейские проверили ночные клубы на территории двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
Звуки финального боя «Семейной зарницы» перепугали волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
В Сочи будут судить мать, два месяца истязавшую полуторагодовалого сынаСмотреть фотографии
12:05
Владимир Путин ограничил доступ к информации об экспорте топлива и объёме производстваСмотреть фотографии
11:39
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Виктором КошкинымСмотреть фотографии
11:30
Преподаватель вуза из Волгограда с первого раза выиграла миллионСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области началась перепись реликтовых водоплавающихСмотреть фотографии
10:53
Детские выплаты вырастут на 6,8% с 1 января 2027 годаСмотреть фотографии
10:34
Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:31
«ЭкоЦентр» совместно с «Ротором» освободили заповедную территорию под Волгоградом от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Подарки на 3 тысячи рублей получат волгоградские учителяСмотреть фотографии
10:13
Минобороны ракетами и БПЛА атаковали украинские ЦОДы и склады с «Фламинго»Смотреть фотографии
10:08
Волгоградцам озвучили график выплат соцпособий в октябреСмотреть фотографии
09:59
Волгоградского предпринимателя подозревают в невыплате зарплаты сотрудникуСмотреть фотографии
09:24
Волгоградские педагоги планируют сотрудничество с коллегами из Королевства ЭсватиниСмотреть фотографии
09:08
Волгоградские компании заработали 45 млрд на нефти и химииСмотреть фотографии
08:58
Главные симптомы ротовирусной инфекции медики напомнили волгоградцамСмотреть фотографии
08:32
Всё спокойно: вражеские БПЛА обошли стороной ВолгоградСмотреть фотографии
08:07
Доноры Волгоградской области сдали кровь более 29 тысяч разСмотреть фотографии
07:37
Золото и серебро «Динамо»: волгоградские теннисисты подтвердили класс на Кубке областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградский динамовец Михаил Исаенко завоевал бронзу Кубка мира по рукопашному боюСмотреть фотографии
06:52
29 сентября метеочувствительных волгоградцев порадует геомагнитный штильСмотреть фотографии
06:23
Пополнять счета в сторонних банкоматах через СБП смогут волгоградцы с октябряСмотреть фотографии
06:02
Ночь в Волгоградской области прошла без угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:34
Финал 42‑х Сельских спортивных игр: традиции и борьба за пьедесталСмотреть фотографии
21:16
Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 15,5 тыс. человекСмотреть фотографии
 