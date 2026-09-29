Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда пострадали два человека в результате столкновения автомобиля КАМАЗ со скорой помощью, которая от удара перевернулась. Как уточнили сегодня, 29 сентября, в ГУ МВД России по региону, травмы получили пассажиры скорой медицинской помощи «Аврора» на шасси ГАЗ.

Напомним, что о ДТП со скорой помощью на проспекте Столетова стало известно накануне, 28 сентября. Однако тогда сообщалось, что пострадавших в результате аварии нет. В облздраве отмечали, что скорая помощь в момент ДТП пациентов не перевозила.





По предварительным данным, виновником аварии стал 34-летний водитель КАМАЗа, который при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении медицинскому микроавтобусу. От удара скорая перевернулась на бок.

– В результате два пассажира автомобиля «Аврора» с травмами доставлены в медучреждение, – сообщили в Главке полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области