Общество

На телеграм-каналы генерал-лейтенанту пожаловался депутат Волгоградской облдумы

Общество 12.03.2020 11:01
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12.03.2020 11:01




Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов на сегодняшнем заседании регпарламента, где выступал с докладом начальник главка МВД по Волгоградской области, пожаловался на телеграм-каналы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Руслан Шарифов заявил о наличии «экстремистских сайтов и телеграм-каналов, которые дискредитируют власть» и спросил Александра Кравченко, как правоохранители с этим борются.
«Эти каналы контролируют известные люди, о которых вам, Александр Николаевич, наверное, тоже известно», - заявил народный избранник. Руководитель главка согласился, что это «серьезная проблема». «Здесь правоохранительная система не дорабатывает из-за несовершенства законодательства. Если речь идет об экстремизме, общую координацию должны осуществлять прокуратура с участием ФСБ», - пояснил он Шарифову. 
Между тем, реплика Руслана Шарифова задела за живое и его коллегу по регпарламенту Станислава Короткова. Он поинтересовался, есть ли прецеденты по закрытию таких каналов? На что Александр Кравченко ответил, что "враждебных сайтов сотни и работа по ним ведется". И снова повторил, что более подробную информацию можно получить в прокуратуре. 

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