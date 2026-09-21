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Три одномандатника-единоросса прошли в Госдуму от Волгоградской области

Политика 21.09.2026 12:42
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21.09.2026 12:42


В Волгоградской области в одномандатных округах по итогам завершившихся накануне, 20 сентября, выборов лидируют единороссы. 

По данным ЦИК РФ, в одномандатном округе №85 со значительным отрывом победил Николай Николаев с результатом 54,1%. Представитель КПРФ Андрей Шевченко занял второе место – за него отдали свои голоса 16,29% избирателей. А член ЛДПР Владислав Никоненко занял в округе третье место -  10,51%. При этом на момент публикации этих данных было обработано 97,13% бюллетеней.

В одномандатном округе №86 места распределились следующим образом. На первом месте – Андрей Гимбатов (52,11%), на втором – коммунист Валерий Могильный – 19,62%, на третьем  - Самвел Аветисян, член партии «Новые люди» – 9,84%. В этом округе уже обработали 100% бюллетеней. 

Лидером в одномандатном округе №87 по результатам голосования стал единоросс Виталий Лихачев. За него отдали голоса 55,74% проголосовавших. Коммунист Денис Усков набрал 15,8% голосов, а представитель ЛДПР Валерий Долгов – 9,31%. В этом округе подсчет еще не закончен. На момент обнародования этих данных было обработано 97,14% бюллетеней. 

Напомним, ранее сообщалось, что по федеральным спискам «Единая Россия» также побеждает. На втором месте идет КПРФ, а на третьем - ЛДПР. 


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