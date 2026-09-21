



В Волгоградской области в одномандатных округах по итогам завершившихся накануне, 20 сентября, выборов лидируют единороссы. По данным ЦИК РФ, в одномандатном округе №85 со значительным отрывом победил Николай Николаев с результатом 54,1%. Представитель КПРФ Андрей Шевченко занял второе место – за него отдали свои голоса 16,29% избирателей. А член ЛДПР Владислав Никоненко занял в округе третье место - 10,51%. При этом на момент публикации этих данных было обработано 97,13% бюллетеней.

В одномандатном округе №86 места распределились следующим образом. На первом месте – Андрей Гимбатов (52,11%), на втором – коммунист Валерий Могильный – 19,62%, на третьем - Самвел Аветисян, член партии «Новые люди» – 9,84%. В этом округе уже обработали 100% бюллетеней.

Лидером в одномандатном округе №87 по результатам голосования стал единоросс Виталий Лихачев. За него отдали голоса 55,74% проголосовавших. Коммунист Денис Усков набрал 15,8% голосов, а представитель ЛДПР Валерий Долгов – 9,31%. В этом округе подсчет еще не закончен. На момент обнародования этих данных было обработано 97,14% бюллетеней.

Напомним, ранее сообщалось, что по федеральным спискам «Единая Россия» также побеждает. На втором месте идет КПРФ, а на третьем - ЛДПР.



