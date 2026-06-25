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Экология

Коммунальный МУП озадачили очищением стоков перед сбросом в реку Иловля

Экология 25.06.2026 07:45
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25.06.2026 07:45


В Волгоградской области МУП «ВКХ г.п. Петров Вал» обязали очищать сточные воды до положенных нормативов перед сбросом их в реку Иловля. В настоящее время коммунальщики принимают меры, чтобы исполнить решение Камышинского городского суда.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, которая подавала иск к МУП, что предприятие сбрасывало в реку стоки с превышением нормативов, установленных решением о предоставлении водного объекта в пользование.

Суд обязал предприятие устранить нарушения и обеспечить нормативную очистку стоков. На данный момент проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Документация по реконструкции очистных направлена для прохождения государственной экспертизы. 

Напомним, что претензии к работе МУП «ВКХ г.п. Петров Вал» по очистке стоков, которое предприятие сбрасывает в речку Иловля, существуют уже не первый год и до сих пор не решены. В 2023 году природоохранная прокуратура уже судилась с МУПом по этому вопросу. Природоохранные ведомства  выдавали предписания предприятию на устранение нарушений. Проблема загрязнения реки Иловля зимой прошлого года поднималась и на Экологическом совете региона. 

Фото из архива V102.RU

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