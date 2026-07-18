



В Волгоградской области на территории Калачёвского района власти предпримут второй подход к ликвидации гигантской нелегальной свалки строительных отходов площадью порядка 40 тыс. кв. метров. Она располагается в границах административного центра всего в двух километрах от русла Дона.

Согласно данным спутникового мониторинга, нелегальное скопление битого бетона, кирпича, досок, цемента и спила деревьев начало стремительно образовываться под носом у местных чиновников с конца 2018 года. В этот период здесь завалили отходами первую тысячу кв. метров.





В 2020 году её объём увеличился без малого в три раза. Ещё через год территория свалки также утроилась и достигла 9,2 тыс. кв. метров. В 2022 онаувеличилась до 16,6 тыс. кв. метров, а в 2024 достигла 36,4 тыс. кв. метров.









Примечательно, что расширение нелегального полигона на участке с кадастровым номером 34:09:021038:18 происходило организовано. Этому предшествовало планировка и вспашка участка, отсыпка дорог. Теперь же власти выделили на очистку этой территории 12 млн рублей. Этих денег должно хватить на утилизацию всего 1,3 тыс. м3 отходов. В рамках этого же аукциона чиновники рассчитывают вывести 1,6 тыс. м3 отходов с «нелегальной свалки», официально эксплуатируемой как место для размещения отходов 34:09:020801:72. Ранее здесь планировали построить мусороперерабатывающий комплекс.

Также власти рассчитывают вывести ещё 240 м3 мусора с пустыря с кадастровым номером 34:09:020801:71.

Отметим, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года. Как ранее сообщала редакция, это уже вторая попытка властей очистить злачные места на территории района от мусора. В 2025 году на эти цели из бюджета выделялось почти 20 млн рублей. Тогда аукцион выиграл ИП Изотов из Ерзовки Городищенского района Волгоградской области. Предприниматель сбил ценник на услуги в два раза до 9 млн рублей. На текущий момент в карточке Госзакупок стоит отметка, что соответствующий подряд полностью предпринимателем выполнен, а работы приняты заказчиком.

Фото: «Гугл планета Земля»