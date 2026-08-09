



Ливни со штормовым ветром до 25 м/с надвигаются на Волгоградскую область. По прогнозам синоптиков, непогода во всеуслышание заявит о себе уже в ближайшие часы.

– С 8:00 до 10:00 и до конца суток в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни и сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Стихия принесет за собой и мощные порывы ветра со скоростью до 20-25 м/с, – предупредили волгоградцев в РСЧС.

О резком изменении погоды синоптики заявляли еще накануне выходных. По словам метеорологов ЦГМС, после 40-градусной «бани» под открытым небом температура воздуха снизится как минимум на 10 градусов.

– До 24 августа регион будет прогреваться максимум до +29. А в последние дни лета мы ожидаем понижение температуры до +22 – +27 градусов, – говорил врио начальника отдела гидрометеообеспечения Михаил Гордеев. – Осадков во второй половине августа ожидается меньше нормы. То есть вполне комфортная погода с легкой прохладцей. До +30 температура может подниматься только в отдельные дни.

Фото Павла Мирошкина