



В Ленинском районе Волгоградской области сотрудники полиции совместно с ГУФССП, оперативниками УФСБ и при силовой поддержке СОБРа провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

Силовики нагрянули на сельскохозяйственные поля, на склады между поселками Коммунар и Степной, а также территорию одного из крупных перерабатывающих овощную продукцию заводов.





- В ходе проверки правоохранители проконтролировали законность пребывания и трудовой деятельности 250 иностранных граждан. По результатам рейда фактов нарушения законодательства не выявлено, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, ранее аналогичный рейд прошёл на территории Среднеахтубинского района. Здесь были проверены 74 иностранца, из которых вопросы у правоохранителей вызвали сразу семь человек.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области