Жаре – баста? Волгоградскую область ждет резкое изменение погоды





Резкое изменение погоды ждет Волгоградскую область с начала новой рабочей недели.

К середине августа волгоградцы наконец ощутят приток свежего воздуха. Уже завтра, сообщают специалисты центра погоды «Фобос», на смену 40-градусному мареву придут «окрыляющие» +28.

Во вторник август вновь сделает реверанс жаре, перешагнув через отметку в +30, а после этого «жеста вежливости» вернет комфортную температуру – в среду столбики термометров покажут максимум +30, в четверг – +27 градусов. Ни дождей, ни сильных порывов ветра в регионе в ближайшие дни не ожидают.

О том, что август «сдаст позиции» и начнет неспешно подводить итоги лета, корреспондентам ИА «Высота 102» подтверждали и в волгоградском ЦГМС.

– До 24 августа регион будет прогреваться максимум до +29. А в последние дни лета мы ожидаем понижение температуры до +22 – +27 градусов, – говорил врио начальника отдела гидрометеообеспечения Михаил Гордеев. – Осадков во второй половине августа ожидается меньше нормы. То есть вполне комфортная погода с легкой прохладцей. До +30 температура может подниматься только в отдельные дни.

Фото Павла Мирошкина