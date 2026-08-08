



В Краснооктябрьском районе Волгограда история с бутафорским капитальным ремонтом подвала в многоквартирном доме №6 на ул. им. Германа Титова, где находится муниципальное укрытие, становится ближе к уголовно-правовому измерению. После публикации ИА «Высота 102» Госжилнадзор организовал внеплановую проверку МКД, по итогу которой ревизоры были вынуждены обратиться в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям регионального фонда.

Инспекция, как и обещала, нагрянула в многоквартирный дом, подвал которого после капремонта осенью 2025 года оказался без окон и дверей, с проверкой. Вопреки заверениям регионального оператора, увиденное специалистов удивило.

- Демонтаж оконных заполнений, дверных заполнений, заливки бетонным покрытием основания пола, установка жалюзийных решеток, ремонт наружного входа в подвальное помещение не выполнены, - констатировали в Госжинадзоре.

Когда эксперты начали выяснять, почему обязательные работы из минимального перечня не были реализованы, вскрылось, что они изначально были включены в проект, однако затем фонд подмахнул предложенные коммерсантом изменения, исключив их из плана.

- При анализе проектно-сметной документации предусмотрено выполнение таких работ. Фондом представлены акт замены и локально-сметный расчет, на основании которых эти виды работ были исключены. Ремонт шахтовой системы вентиляции, системы электроснабжения проектно-сметной документацией не предусмотрен. Ремонт системы освещения запланирован в 2029-2031 гг. в соответствии с региональной программой, - добавили в надзорном органе.

При этом возник юридический парадокс, когда к подрядной организации нельзя применить никакие претензии, ведь работы были выполнены в соответствии с изменённой сметой, а дополнительно организовать доведение подвала до ума также невозможно, так как этапы, в рамках которых могли бы быть произведены невыполненные работы, уже закрыты, акты подписаны.

Чтобы разобраться в причинах произошедшего и разрешить проблемную ситуацию в интересах собственников, Госжилнадзор обратился в прокуратуру с просьбой дать произошедшему правовую оценку. Кроме того, инспекторы обратились в облкомЖКХ Волгоградской области, которому подчиняется фонд капитального ремонта региона, с требованием не допустить впредь повторения подобных инцидентов.

- По результатам проведенной проверки в адрес комитета ЖКХ Волгоградской области направлена информация о недопущении внесения подрядными организациями изменений в проектно-сметную документацию, способствующих ухудшению эксплуатационных свойств здания и техническо-экономических показателей и создающих неблагоприятные условия для проживания, - подытожили в Госжилнадзоре.

Напомним, ранее редакция сообщала о многочисленных попытках председателя многоквартирного дома №6 на ул. им. Германа Титова обратить внимание фонда на не деланный после ремонта подвал, где размещено муниципальное бомбоубежище. По информации собственников, фонд намеренно не проинформировал их о запланированных работах, из-за чего собственники не смогли вовремя провести собрание и утвердить начало работ. В результате обновление подвала стартовало в 2025 году по упрощённой процедуре. Вместо жильцов подпись в документах ставил представитель муниципалитета.

Когда дело дошло до приёмки работ, председатель МКД настаивала на присутствии жильцов во время работы комиссии, пусть даже и без права подписи акта. Однако несколько раз визиты специалистов переносились, а потом волгоградцев поставили перед фактом, что все акты уже подписаны. Собственники уверены, что документы были составлены заочно и никто в подвал в реальности даже не спускался.

Жильцы неоднократно обращались и в Фонд капитального ремонта, и в муниципалитет, обращая внимание на разбитый бетонный пол, рассохшиеся оконные проёмы в цоколе, брошенные без стёкол, самовольно демонтированные и увезённые в неизвестном направлении бронированные двери укрытия, неотремонтированный и стыдливо заколоченный фанерой уличный вход в бомбоубежище. Однако на официальные обращения граждане до последнего времени получали лишь отписки. В частности, региональный оператор, ссылаясь на то, что при составлении акта приёмки работ у участников не было никаких замечаний, фактически отказывался рассматривать жалобы по существу.

Отметим, теперь разобраться в причинах, по которым фонд системно принимал решения в интересах подрядчика, спуская на тормоза жалобы волгоградцев, предстоит прокуратуре. Также в середине июля свою проверку в части пригодности подвала без окон и дверей для круглогодичного укрытия граждан пообещали провести в администрации Волгограда, однако до настоящего времени в мэрии не смогли поделиться результатами обследования подвала.