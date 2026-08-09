



Пять человек пострадали в массовой аварии на трассе Волгоградской области из-за экстремального обгона, превратившегося в таран.

Накануне утром 48-летний водитель за рулем Lada Vesta выскочил на встречную полосу федеральной трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград». Однако завершить опасный маневр автомобилист не успел. На узкой дороге он столкнулся с Hyundai Solaris и грузовиком MAN с полуприцепом.





Из-за сильнейшего удара, от которого передние части легковушек искорежило до неузнаваемости, в больницу попали сразу пять человек: предполагаемый виновник столкновения и двое его пассажиров, включая 15-летнего мальчика. На больничную койку врачи отправили и двух пассажиров корейской иномарки, в том числе 13-летнюю девочку.





Информацию о состоянии пострадавших волгоградцев корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в областном комитете здравоохранения.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области