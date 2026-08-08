МЧС России остановило на 14 га ландшафтные пожары на юге Волгограда





Вечером 8 августа МЧС России рассказало подробности о бушевавших сегодня в Кировском районе Волгограда ландшафтных пожарах. По уточнённым данным, их было два. Участок площадью 4 га, объятый пламенем с 11:48, вот уже шесть часов не могут окончательно потушить. В 17:09 спасатели лишь локализовали пожар. При этом, по официальным данным, за последние три часа огонь не продвинулся на новые территории.

Одновременно специалисты сообщают о втором крупном ландшафтном пожаре в Кировском районе. Информация о нём поступила вскоре после аварийного отключения электроэнергии в Волгограде.

- В 14:16 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. Горела сухая растительность на площади 10 га. Подразделения 5 ПСЧ ликвидировали возгорание в 16:17. Пострадавших нет, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По данным спасателей, в обоих случаях предполагаемая причина возгораний — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, как ранее сообщала редакция, из-за пожара в Кировском районе Волгограда оказалась повреждена линия ЛЭП. В пресс-службе ВМЭС сообщили, что устранили аварию спустя 28 минут в 14:20, однако многие волгоградцы так и не заметили возвращения электроэнергии. По уточнённым данным ресурсоснабжающей организации, после блэкаута на ряде объектов потребовалась дополнительная отладка сетевого оборудования.

- В зоне ответственности на сетях «ВМЭС» на данный момент технологических нарушений нет. Ранее специалисты отрабатывали точечные заявки потребителей по улицам 64-й Армии и Лячина. При необходимости специалисты отрабатывают индивидуальные заявки от потребителей. Телефон горячей линии для населения: 8(8442) 55-00-52, - сообщили энергетики.

Отметим, помимо частных потребителей обесточена в городе оказалась и инфраструктура жизнеобеспечения. В «Концессиях водоснабжения» ранее сообщали о вынужденном перезапуске оборудования, из-за чего некоторые потребители краткосрочно могли остаться без питьевой воды. Её подача была также оперативно восстановлена.