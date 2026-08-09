



В Волгоградской области в начале августа объявился новый «агрессор». На смену мошке и комарам, изрядно подпортившим жизнь горожан в первый месяц лета, пришли злые от голода мухи.

– Активнее всего в конце лета – начале осени себя ведет осенняя жигалка, – рассказывает волгоградский биолог Николай Онистратенко. – Как бы это ни было неожиданно, наиболее массово этот вид размножается именно к началу сентября.

Обладая «теркой» на конце хоботка, осенние жигалки способны кусать как животных, так и человека.

– Если муха обыкновенная Musca domestica из-за особенностей строения ротового аппарата может питаться преимущественно полужидкой пищей, то колюще-сосущий ротовой аппарат жигалок предназначен для прогрызания маленьких ранок. «Терка» на конце ротового хоботка мухи стесывает кожу, что позволяет им протолкнуть хоботок в ранку и начать высасывать кровь, – комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Это больно, и человек или животное обычно дергается, пытаясь согнать агрессора. Однако муха настойчива - ей нужно как-то жить, формировать здоровое потомство, поэтому, взлетев, жигалка обычно резко и агрессивно снова пикирует на жертву и кусает ее в новом месте.

По словам биолога Николая Онистратенко, как и другие кровососы, мухи могут переносить инфекцию или заносить в сделанную ей самой ранку грязь извне.

В этом году в Волгоградской области ждали небывалого сезона гнуса. Однако из-за сильного половодья мошка так и не смогла проявить себя в полной мере. За себя и «того парня» в начале лета работали комары – от их активности горожанам пришлось спасаться вплоть до середины июля.

Что делать аллергикам, остро реагирующим на укусы насекомых, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото сгенерировано с помощью ИИ