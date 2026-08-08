



8 августа в Волгограде губернатор Андрей Бочаров вызвал чиновников на работу. Несмотря на выходной день и 42-градусное пекло, глава региона заставил городских и региональных руководителей совместно проинспектировать благоустройство территории Центрального района.







- Первая точка — нижняя терраса Центральной набережной. На участке от бронекатера БК-13 до моста через Волгу обустраивают прогулочную зону, велодорожку, запланировано строительство спортивных и детских площадок, парковочных мест, - уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В рамках комплексного преображения территории здесь специалисты одновременно модернизируют сетевое хозяйство и обновляют подпорные стены.

Фото и видео: администрация Волгоградской области