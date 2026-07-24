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Экология

658 млн направят на 12 новых ВПС в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 24.07.2026 18:54
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24.07.2026 18:54


В Волгоградской области не теряют надежды найти подрядчика строительства водопропускных сооружений на объектах Каширинского водного тракта в Волго-Ахтубинской пойме. Объявлен новый аукцион на строительство уже 12 таких сооружений за 658, 8 миллиона рублей. Предыдущий конкурс, который объявлялся в марте текущего года на возведение 15 водопропускных сооружений за 792 миллиона, успехом не увенчался.

В документации к новому аукциону указаны те же объекты, но их стало чуть меньше. Это сооружения под номерами 231, 232, 234, 245, 239, 240 – 242, 248 – 251. 

Работы по строительству указанных объектов будут осуществляться под 24-часовым онлайн-видеонаблюдением в соответствии с условиями предоставления субсидии из федерального бюджета. 

Проект предусматривает демонтаж старых сооружений, расчистку и планировку территорий, устройство проездов, лесовосстановление и установка видеокамер.

Работы по возведению новых водопропускных сооружений пройдут на ериках Гнилой, Клетский, Бугроватый, Каширин, Мишка на затоне у поселка Калинин и протоке озера Кочковатое. Они должны завершиться до 25 ноября 2030 года.

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