



8 августа губернатор Андрей Бочаров вместе с десантом из городских и областных чиновников устроил тест-драйв обновлённому скверу на пр. Ленина у Центрального рынка. Тематическая зона отдыха увековечила память Станислава Говорухина и героев его фильмов. Глава региона лично оценил качество проделанной проектировщиками и строителями работы.







- Нам с вами нужно завершить всё это. Уже сейчас здесь всё находится в высокой степени готовности. Нет никакого сомнения, что проект будет доведён до конца. Уверен, что мы зададим высокую планку для наших дальнейших планов по созданию тематических парков как на территории Волгоградской области, так и в городе-герое Волгограде, - отметил Андрей Бочаров.

Руководитель отметил, что при проектировании было учтено всё необходимое, чтобы сквер вобрал в себя новые смыслы.

- Всё в тематику. Всё очень правильно. С одной стороны, мы создали современное, комфортное общественное пространство, так необходимое жителям и гостям города, с другой – увековечиваем память великого человека, яркого и талантливого патриота своей страны, - подчеркнул глава региона.

Отметим, к открытию создаваемая зона отдыха будет наполнена тематическими скульптурами, запечатлевшими героев фильмов Станислава Говорухина. Также здесь появится памятник самому режиссёру.

Фото и видео: администрация Волгоградской области