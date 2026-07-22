В Советском районе Волгограда разрослась несанкционированная свалка, ущерб от которой уже превысил 15 миллионов рублей. Инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора исследовали захламленную территорию.

– В ходе осмотра территории выявлено, что земельный участок загрязнен множественными навалами отходов производства и потребления. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы почвы и отходов для установления превышений загрязняющих веществ. Общая площадь сброшенных на почву отходов составила 3 960 кв.м., – сообщили в природоохранном ведомстве.

Установлено, что свалка уже нанесла вред почвам, на которые сбрасывали отходы V класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. Лабораторные исследования показали превышение концентраций загрязняющих веществ по магнию, калию, азоту нитритному и др. Размер вреда оценивается в 15 526 684,8 руб.

Распорядитель земельного участка, в адрес которого было направлено требование о добровольном возмещении ущерба, оставил его без внимания. Теперь вопрос о компенсации ущерба будет решаться в судебном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора