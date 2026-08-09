Дублёры «Ротора» уступили «Родине‑3» в Москве – 1:2





Москва, стадион «Родина». В рамках 18‑го тура Второй лиги Б (группа 3) волгоградский «Ротор‑2» потерпел поражение от московской «Родины‑3» со счётом 1:2. При скромной посещаемости на арене развернулась напряжённая борьба, исход которой предопределили дисциплинарный эпизод и реализация моментов хозяевами поля.

Уже на 14‑й минуте гости добились неожиданного преимущества: Руслан Слепужников оказался точен на добивании после отскока мяча от перекладины – 1:0 в пользу сине-голубых. Этот гол стал следствием ошибки обороны «Родины‑3» при розыгрыше углового. В дальнейшем волгоградцы действовали предельно компактно в средней линии и у своей штрафной, перекрывая ключевые зоны и нейтрализуя территориальное преимущество соперника. Тактическая дисциплина позволила дублёрам «Ротора» удерживать минимальный перевес до перерыва.

Во втором тайме давление хозяев постепенно нарастало. На 58‑й минуте «Родина‑3» восстановила равновесие: дальний удар Архипа Казанцева оказался неотразимым – 1:1. Ключевым эпизодом встречи стала 74‑я минута, когда «Ротор‑2» остался вдесятером: красную карточку за агрессивное поведение получил Егор Тарин. Потеря игрока серьёзно ослабила оборонительные ресурсы гостей и изменила баланс сил на поле.





Решающий мяч был забит на 82‑й минуте: Вячеслав Худоклинов проявил наибольшую расторопность в сумятице у ворот волгоградского клуба и принёс «Родине‑3» победу. Даже в численном меньшинстве волжане пытались организовать ответные действия, но нехватка ресурсов и высокий темп, навязанный хозяевами, не позволили им восстановить равновесие.

«Родина-3» (Москва) – «Ротор-2» (Волгоград) – 2:1 (0:1).

8 августа. Москва. Стадион «Родина». Количество зрителей: 71.

Судьи: Богдан Константинов (Владивосток), Роман Рыжков (Пермь), Дмитрий Чувызгалов (Пермь).

«Родина-3»: Атаманский, Андреев, Воробьев (Кроль, 67), Высоченко (Чехлов, 90), Казанцев, Макаревич, Павлов, Постнов (Постников, 46), Сазонов, Тюкаев, Худоклинов.

«Ротор-2»: Литвенок, Слепужников, Харлан, Правкин, Асланян (Семененко, 46), Биджилов (Фальченко, 63), Локтев, Ципуштанов, Тарин, Платон, Прокофьев.

Голы: Слепужников, 14 (0:1). Казанцев, 58 (1:1). Худоклинов, 82 (2:1).

Предупреждены: Худоклинов, 45+2 (грубая игра). Кроль, 74 (грубая игра) – Локтев, 42 (срыв перспективной атаки). Асланян, 63 (грубая игра). Правкин, 74 (неспортивное поведение).

Удалён: Тарин, 74 (Агрессивное поведение: удар соперника ногой без попытки игры в мяч в момент остановки матча).

Следующий матч «Ротор‑2» проведёт 15 августа на своём поле против клуба «Орёл», занимающего 10‑е место в турнирной таблице. Встреча начнётся в 18:00 и станет для волгоградцев очередной возможностью вернуть уверенность и набрать очки при поддержке домашних трибун.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео